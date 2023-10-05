«Росатом» запланировал ввести Запорожскую АЭС в работу в 2024 году

Госкорпорация «Росатом» будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в рабочий режим в 2024 году, сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев.

«Как бы сложно ни было, безопасную работу станции мы обеспечиваем. Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты, искать возможности по переводу объекта в разряд действующего», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с сентября 2022 года. Киевский режим регулярно атаковал станцию после того, как она перешла под контроль России. В сентябре 2023 года «Росэнергоатом» объявил временное сокращение части персонала из-за выросшего риска провокаций со стороны Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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