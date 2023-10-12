«Почта России» будет забирать посылки прямо из дома

Россияне смогут отправлять посылки прямо из дома без визита в отделение почты. После онлайн-оплаты посылку заберет курьер, сообщила пресс-служба «Почты России».

Новую услуги ввели во всех городах с населением более 500 тыс. человек. Весь процесс с момента вызова курьера до приёма посылки в отделении в среднем будет занимать 40 минут, пообещали в компании.

Чтобы воспользоваться услугой, посылку нужно упаковать, оформить и оплатить на сайте или в мобильном приложении Почты. Доступна оплата банковской картой и через Систему быстрых платежей.

«Если у клиента нет возможности распечатать бланк, достаточно написать на упаковке трек-номер. Когда посылка будет готова к отправке, на pochta.ru или в приложении можно вызвать курьера», – пояснили в компании.

«Почта России» заявила, что стремится идти в ногу со временем. В июле компания вместе с ОАО «РЖД» запустили ускоренную перевозку почтовых отправлений и покупок из интернет-магазинов из Китая в Россию. Ожидается, что сроки доставки в среднем сократятся на 5-10 дней.

Москва, Наталья Рязанова

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