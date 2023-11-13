Российский кабель связи на Балтике восстановлен досрочно

Соединивший Санкт-Петербург и Калининград кабель связи полностью восстановлен всего за семь дней, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда. Работоспособность линии связи восстановлена в полном объеме. Ремонт проведен с опережением графика, за семь рабочих дней», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы проводились в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. По данным компании, обрыв кабеля случился «в результате внешнего воздействия» в 28 км от поврежденного участка газопровода Baltic Connector.

В «Ростелекоме» заверили, что во время ремонта жители Калининградской области не остались без связи. Обмен данными проводился по наземным маршрутам и резервным спутниковым каналам связи.

Судно «Спасатель Карев» работало в финской экономической зоне с разрешения финских властей. За процессом наблюдала береговая охрана, также связавшая повреждение кабеля с утечкой на газопроводе Baltic Connector.

Москва, Наталья Рязанова

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