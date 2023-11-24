МО РФ получило новую партию истребителей Су-35С

Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-35С поколения 4++ с завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. До конца года военные получат еще одну партию боевых самолетов.

«Эта партия машин завершает поставки воздушных судов данного типа по программе текущего года. До конца 2023 ОАК также передаст очередную партию истребителей пятого поколения Су-57», – сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Истребители совершили перелет с комсомольского аэродрома к месту несения службы. В компании отметили, что истребители уже подтвердили свои характеристики в боевых условиях.

Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate появится в России до конца 2025 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Самолетом уже заинтересовались иностранные покупатели.

Москва, Наталья Рязанова

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