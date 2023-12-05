Число эвакуированных из Газы россиян превысило 880 человек

Девятый борт с эвакуированными гражданами РФ прибыл в аэропорт Москвы. По данным МЧС, всего из сектора Газа вывезли более 880 россиян.

«На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей. С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС России перевезено свыше 880 человек, из них более 380 детей», – рассказал директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

С прибывшими работают психологи, всем нуждавшимся оказали медицинскую помощь. Многих эвакуированных забрали родственники, остальных доставили в пункты временного размещения в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

3 сентября 133 гражданина РФ и их близких покинули территорию сектора Газа через КПП «Рафах».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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