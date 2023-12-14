Путин описал перспективы новых регионов РФ

Власти готовы каждый год тратить триллион рублей на интеграцию новых регионов в экономику и социальную систему РФ, сообщил президент страны Владимир Путин. Другие области также инвестируют в развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрен триллион рублей на развитие этих регионов и их вхождение в экономическую и социальную жизнь России. Конечно, это больше, чем на некоторые другие регионы. Это связано с тем, что бывшие власти не уделяли внимания этим регионам», – рассказал Путин во время прямой линии.

Новые субъекты РФ уже стали побратимами с другими регионами, и эти побратимы поддерживают новых членов федерации инвестициями.

«Около 150 млрд рублей регионы вложили в них и планируют еще 100 млрд вложить. Но, это важно, в этом году новые регионы заплатили 170 млрд рублей в федеральный бюджет. Это говорит о том, что экономика восстанавливается, приходит в нормативное состояние», – пояснил президент РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что принятие законопроекта о создании свободных экономических зон в новых регионах поможет Донецкой Народной Республике стать в перспективе регионом-донором.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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