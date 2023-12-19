Россия эвакуировала из Газы 1124 человека с начала миссии

Заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. С начала миссии Россия вывезла из зоны конфликта 1124 человека, в их числе 518 детей, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 человека, в том числе 45 детей. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей – всего 1124 человека», – говорится в сообщении министерства.

Трижды медикам пришлось бороться за жизнь людей, покинувших сектор Газа, а всего медицинская помощь потребовалась 500 людям. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС работали с 480 людьми, которым потребовалась помощь психолога.

Подготовка эвакуации россиян из Израиля и Палестины началась вскоре после эскалации конфликта, 9 октября. Около тысячи россиян попросили эвакуировать их из сектора Газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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