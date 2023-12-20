Россия отправила в Газу новую партию гуманитарной помощи

Россия отправила еще 18 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Медикаменты составили большую часть новой партии помощи, рассказали в МЧС России.

«Спецборт Ил-76 доставит 18 тонн гумпомощи для жителей Газы. В составе груза медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших», – пояснили в министерстве.

Самолет оставит груз в аэропорте города Эль-Ариш. Оттуда представители Египетского общества Красного Полумесяца перевезут помощь в сектор Газа.

С начала гуманитарной миссии Россия отправила в сектор Газа 370 тонн гуманитарной помощи 16 рейсами, организованными МЧС России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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