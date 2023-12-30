Спецборт с 33 россиянами из сектора Газа прибыл в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России привез в Москву 33 россиянина и члена их семей, эвакуированных из сектора Газа. Общее число вывезенных из зоны конфликта сограждан увеличилось до 1158 человек, рассказали в пресс-службе министерства.

«В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них – дети. В общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы 1158 россиян и членов их семей», – говорится в сообщении.

Эти люди накануне покинули сектор Газа через КПП «Рафах» и вышли на египетскую территории. Автобусами эвакуированных отвезли в Каир, откуда состоялся вылет в Москву.

19 декабря МЧС России сообщило, что заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. С начала миссии из зоны конфликта вывезли 1124 человека, в их числе 518 детей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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