Россия отправила новую партию гуманитарного груза в сектор Газа

Россия отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Спецборт МЧС вылетел с грузом продуктов и средств личной гигиены, сообщили в министерстве.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт города Эль-Ариш.

«Очередной спецборт ведомства доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы. В Арабской Республике Египет гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят населению сектора Газа», – пояснили в министерстве.

В ООН заявили, что запас основных продуктов в анклаве подходит к концу. Абсолютный голод грозит порядка 40% из 2,2 млн жителей анклава, и уже сейчас все население Газы недоедает.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube