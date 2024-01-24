Россия отправила новую партию гуманитарного груза в сектор Газа

Россия отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Спецборт МЧС вылетел с грузом продуктов и средств личной гигиены, сообщили в министерстве.
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт города Эль-Ариш.
«Очередной спецборт ведомства доставит 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы. В Арабской Республике Египет гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят населению сектора Газа», – пояснили в министерстве.
В ООН заявили, что запас основных продуктов в анклаве подходит к концу. Абсолютный голод грозит порядка 40% из 2,2 млн жителей анклава, и уже сейчас все население Газы недоедает.
Москва, Наталья Рязанова
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