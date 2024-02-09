Шойгу поблагодарил командующих за грамотное управление ВС РФ

Российские войска продолжили улучшать свое положение на линии соприкосновения с ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками.

«Министр поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей. Шойгу обратил особое внимание на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, техникой, боеприпасами и всем необходимым для успешного выполнения боевых задач», – говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Глава Минобороны заслушал доклады по текущей обстановке и планам дальнейших действий на пункте управления одного из объединений «Западной» группировки войск. В штабе Объединенной группировки войск он провел совещание по текущей обстановке в зоне СВО. Также министр проверил работу штаба группировки войск прикрытия российской границы.

Только за минувшие сутки благодаря работе разведывательно-ударных комплексов уничтожены РСЗО HIMARS около Белой Криницы и позиции дивизиона ЗРК С-300 на Херсонском направлении, склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, артиллерийская система М777 в районе Часова Яра Донецкой народной республики.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк объяснил, что тактика Залужного не обеспечила «надлежащего результата в прошлом году» и в Киеве боятся «стагнации на линии фронта, что негативно повлияет на общественные настроения».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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