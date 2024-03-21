Суд взыскал с рыбопромышленников 359 млрд рублей по иску Генпрокурора

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленным компаниям Сахалина и Приморья на 358,7 млрд рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб от отправки за рубеж квотируемых водных биоресурсов (ВБР).

Генпрокуратура подала два иска на общую сумму 376 млрд рублей. Решение по второму иску пока не вынесено, судебное заседание назначено на 22 марта. Решение по крупному иску оглашено во Владивостоке, передает «Интерфакс».

Закон запрещает иностранцам добывать ВБР, однако группа компаний, подконтрольных предпринимателю Олегу Кану, обманом заключила договоры на вылов морепродуктов, которые в полном объеме выразились за рубеж. По данным Генпрокуратуры, рыбопромышленники вступили в сговор в 2018 году и в 2019-2024 годах ловили и вывозили из страны крабов и морепродукты. Деньги от иностранных инвесторов приходили в сахалинский фонд «Родные острова», который выводил их на счета остальных ответчиков.

Генпрокуратура попросила суд взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда «Родные острова» – земельный участок и здание в Невельске Сахалинской области.

Летом 2022 года суд отправил депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова в колонию на 4,5 года за соучастие в контрабанде краба. Обвинение доказало, что соучастники отправили в Японию, Республику Корея и Китай более трех тонн живого краба по заниженной цене.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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