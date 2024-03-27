Россия отправила новую партию гумпомощи жителям Газы

Спецборт МЧС России вылетел в Египет с новой партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Общий объем отправленных Россией полезных грузов превысил 480 тонн, сообщили в министерстве.

«На борту Ил-76 чрезвычайного ведомства более 29 тонн круп, муки, сахара и других продуктов долговременного хранения, а также средств личной гигиены. Большая часть помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики», – говорится в сообщении.

Самолет доставит гумпомощь в аэропорт города Эль-Ариш, где его передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они отвезут груз в Газу. Всего Россия отправила более 480 тонн гумпомощи для сектора Газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube