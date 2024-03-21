Россия отправила еще 29 тонн гумпомощи жителям сектора Газа

Россия отправила 29 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Спецборт МЧС России вылетел в египетский город Эль-Ариш, сообщила пресс-служба министерства.
«На борту Ил-76 порядка 29 тонн груза: спальные принадлежности, предметы личной гигиены, продукты питания. Все это собрано по инициативе правительства Республики Ингушетия», – говорится в сообщении.
В Египте гуманитарный груз заберут представители Египетского общества Красного Полумесяца для доставки в сектор Газа. С начала гуманитарной миссии Россия отправила в Египет 19 рейсов с вещами первой необходимости и продовольствием. Общий объем переданной помощи превысил 450 тонн.
Объединенные Арабские Эмираты доставили на север сектора Газа первую партию гумпомощи по морю. Израильские военные блокируют КПП в северные районы анклава, не пропуская грузовики с полезным грузом.
Москва, Наталья Рязанова
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