Система ПВО сбила более 22 тысяч дронов ВСУ за время СВО

Российские средства ПВО за время специальной военной операции уничтожили более 30 тыс. запущенных с Украины воздушных целей. Больше всего сбито беспилотников и снарядов HIMARS, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тыс. беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS – 3549, «Вампир» – 361, а также около двух тысяч других воздушных целей. Среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров», – перечислил министр на заседании коллегии МО РФ о перспективах развития войск противовоздушной и противоракетной обороны.

Министерство нацелено на оснащение войск перспективным вооружением. Доля современных образцов уже составляет 82%, а в ближайшие два года станет 85%. Это поможет качественно прикрывать самые важные военные и ядерные объекты, системы управления.

«Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В этом году нарастим их поставки почти в два раза. В текущем году в войска поступят первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях, С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», радиолокационные станции нового поколения», – анонсировал Шойгу.

Специалисты НПО «Алмаз» создали новые средства борьбы с беспилотниками, которые проходят заводские испытания. После этого устройства передадут военным.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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