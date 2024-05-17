«Союз» стартовал с космодрома «Плесецк» в интересах МО РФ

Ракета-носитель «Союз 2.1 б» стартовала с космодрома «Плесецк» с грузом от Минобороны РФ на борту, сообщило министерство.

«17 мая с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз 2.1 б» с космическими аппаратами на борту», – говорится в сообщении.

9 февраля Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя с военным спутником. Ракета стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. По данным МО РФ, спутник вышел на целевую орбиту в штатном режиме.

Архангельск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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