Рябков: Россия может пересмотреть ядерную доктрину из-за поведения Запада

Неприемлемое поведение США и НАТО может привести к тому, что Россия изменит свою ядерную доктрину, предупредил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», – цитирует дипломата «Интерфакс».

Рябков не уточнил, какие именно положения могут быть изменены.

«До принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены», – отметил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что ядерная доктрина России – живой инструмент, который может быть изменен под давлением обстановки вокруг страны. Российский лидер призвал «не бряцать» ядерным оружием.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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