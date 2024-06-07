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Пятница, 7 июня 2024, 18:59 мск

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Путин предложил не поминать всуе возможность ядерных ударов

Фото: nationalinterest.org

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, выразил надежду на то, что мир до обмена ядерными ударами никогда не дойдет и попросил «не поминать всуе возможность ядерных ударов», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос модератора, известного российского политолога и экономиста Серея Караганова, не прогневаем ли мы Всевышнего, если жахнем по Европе ядерной бомбой, Путин сказал: «Может быть без меня зададите жару? Они там испугались уже».

«Россия не бряцает ядерным оружием и никогда первой не начинала риторику по этой теме. Ядерная доктрина России – живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения. Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, а такие пока не наступили. Россия может провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет. Тактическое оружие России в четыре раза мощнее, чем сброшенные на Японию бомбы «Малыш» и «Толстяк». Я исхожу из того, что мир до обмена ядерными ударами никогда не дойдет», – заявил Путин и добавил: «Я сомневаюсь, что США ввяжутся в войну стратегическим ядерным оружием в случае наших ответных ударов по Европе. Я очень сомневаюсь, что американцы придут на помощь союзникам».

«Я попрошу лишний раз не поминать всуе о возможности ядерных ударов», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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