Освобожденных из плена россиян привезли в Москву

Освобожденных из украинского плены военных ВС РФ самолетами привезли в Москву, сообщили в Минобороны РФ. Все бойцы уже сообщили семьям, что находятся на Родине.

«Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Москву самолетами Военно-транспортной авиации. Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча», – говорится в сообщении.

Накануне вечером в МО РФ сообщили, что им удалось договориться о возвращении из украинского плена 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Переговоры велись при посредническом участии Объединенных Арабских Эмиратов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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