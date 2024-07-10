Медведев заявил, что СВО не закончится даже после соглашения о мире

Москве придется выполнить задачи СВО до конца, потому что подписание мира Киев использует, чтобы накопить силы и снова выступить против России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Согласие «продажной украинской элиты» на условия России станет новым поводом для беспокойства, считает чиновник.

Медведев предупредил, что киевский режим использует переговоры как передышку для перегруппировки войск и доставки оружия. А согласие Киева отказаться от перспектив членства в НАТО приведет к недовольству общества и «в Киеве быстро начнётся новый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную». Запад быстро открестится от связей с новым режимом и склонит Украину к мирному соглашению.

«Но и это не будет концом военной операции России. Даже приняв поражение, оставшаяся часть радикалов рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину, уничтожить остатки кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской», – написал Медведев в своем блоге.

Ранее Дмитрий Медведев иронично похвалил генсека НАТО за обещание принять Украину в альянс к 2034 году. Российский политик заявил, что к этому времени «страны 404 не будет».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube