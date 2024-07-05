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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:17 мск

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Медведев – Столтенбергу о сроках вступления Украины в НАТО: К 2034 году страны 404 не будет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 5 июля, комментируя заявление генсека НАТО о надежде на вступление Украины в альянс к 2034 году, заявил, что к этому времени «страны 404 не будет».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО к 2034 году. Вот, право слово, молодец! Это ответ честного человека. К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет».

Ранее сегодня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA, отвечая на вопрос, как может измениться состав альянса к 2034 году, сказал: «Я очень надеюсь, что к этому времени Украина будет союзником, я занимался этим во время работы в НАТО».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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