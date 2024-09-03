МО РФ развернуло дополнительные средства ПВО в Белгородской области

Минобороны РФ обеспечило дополнительные средства для противовоздушной обороны в Белгородской области. Две трети поступающих от главы региона запросов удовлетворены, сообщили в министерстве.

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. 18 запросов реализованы. Новые поступившие – в работе. В группировке развернуты дополнительные средства ПВО», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ совершили воздушные атаки на Белгород и восемь поселений Белгородского района. FPV-дрон сбросил бомбу на храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. Обстрелам подверглись два поселения в Волоконовском районе, шесть – в Грайворонском городском округе, два села в Краснояружском районе. ВСУ также трижды за день обстреляли Шебекинский городской округ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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