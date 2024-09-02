ВСУ попали в детский сад при обстреле Белгорода

Украинский снаряд попал в здание детского сада в Белгорода во время утреннего обстрела. Система ПВО сработала и сбила один БПЛА над Белгородской областью, еще один – над Черным морем.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Телеграм-канал Shot уточнил, что социальным объектом стал детский сад «Львенок». Учреждение обстреляли за полтора часа до начала работы, когда туда еще не привели детей. Гладков опубликовал фото разрушенного садика в своем телеграм-канале.

Кроме того, в посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Один сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря.

Накануне в Белгороде и районе в результате обстрелов со стороны Украины ранены 11 мирных жителей, двое из них – дети. Система ПВО сбила несколько воздушных целей.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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