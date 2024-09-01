После новой атаки ВСУ в Белгороде ранены 11 мирных жителей: двое детей в крайне тяжелом состоянии

Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате обстрелов со стороны Украины ранены 11 мирных жителей, из них – двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила несколько воздушных целей.

«Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков также отметил, что, согласно предварительной информации, в 22 квартирах 14-ти многоквартирных домов выбиты окна, осколками посечён 21 автомобиль. В 8 частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы.

В Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района от падения осколков произошло возгорание сухой травы – очаги оперативно потушены. Также пожарные оперативно потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.

«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Все оперативные службы и администрации работают на местах», – добавил Гладков.

Стоит отметить, что сегодня дня в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. Минобороны России отчитывалось о 14 сбитых за минувшую ночь дронах. Гладков сообщал о поражении воздушных целей над Белгородской областью днем 1 сентября.

В минувшую пятницу вечером жилые кварталы Белгорода и Белгородского района подверглись обстрелу кассетными боеприпасами, в результате чего пять мирных жителей погибли и еще более 40 – получили ранения, в том числе, дети.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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