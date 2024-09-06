В России строят более 10 новых городов

Строительство более 10 новых городов ведется в России, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Большинство возводят с нуля с использованием высоких технологий и с учетом экологичности и экономической целесообразности.

Большинство урбанистических проектов реализуется на условиях частно-государственного партнерства. Они могут «задать новый стандарт жизни» и уже создают конкуренцию городам с историей, поскольку учитывают экологичность, экономическую целесообразность.

«Речь идет о комплексном подходе, о создании целых городов с нуля: жилье, инфраструктура, экономика и прочее. Уже сегодня на средства частных инвесторов в новых городах строятся не только предприятия, но и создается новая социальная инфраструктура, комфортная и современная среда для будущих жителей новых городов», – приводит слова депутата ТАСС.

Говырин напомнил об успешных проектах по созданию новых городов: Доброграде во Владимирской области, Иннополисе в Татарстане, Экополисе в Сахалинской области, DNS-сити в Приморском крае. Все они ориентированы на новые подходы к созданию инфраструктуры для жизни.

Ранее возглавлявший Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России нужны новые города в регионах с большими ресурсными возможностям. Он предложил построить научно-промышленные центры около Красноярска, Канска и еще в трех районах Сибири.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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