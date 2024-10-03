Самолет МЧС вывез из Ливана 60 россиян

МЧС эвакуировало из Ливана 60 граждан РФ на фоне участившихся атак израильских военных. Большая часть пассажиров – дипломаты с семьями и другие служащие.

«Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву. Сегодня на территорию России прибудут 60 человек», – сообщили в пресс-службе министерства.

Эвакуация россиян проводится по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Утром Ил-76 доставил 33 тонны гуманитарного груза из России для населения Ливана.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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