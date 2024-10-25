Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса успешно вернулся на Землю

Космонавт Александр Гребенкин успешно вернулся на Землю после 235 суток на МКС. Корабль Crew Dragon-8 с экипажем из четырех человек приводнение в районе Мексиканского залива.

«Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Гребёнкиным вернулся на Землю. После 235-суточной экспедиции на МКС вместе с Александром на Землю вернулись астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», – сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Трое российских космонавтов: Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, остались на станции в составе 72-й длительной экспедиции. Вместе с ними находятся астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 от МКС несколько раз переносилась. Так, 13 октября возвращение на Землю отложили из-за неблагоприятных погодных условий в районе предполагаемого приводнения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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