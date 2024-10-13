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Воскресенье, 13 октября 2024, 20:06 мск

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Возвращение на Землю космонавта «Роскосмоса» на Crew Dragon-8 откладывается

Фото: Роскосмос

В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе предполагаемого приводнения вновь отложено возвращение на Землю экипажа Международной космической станции (МКС), в составе которой космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.

По данным НАСА, отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX от МКС перенесена. Это уже третий перенос расстыковки, уточняет «Интерфакс». Изначально она планировалась 8 октября, затем ее переносили на 10 и 13 октября из-за урагана в районе Мексиканского залива.

Новая дата, когда корабль с экипажем сможет покинуть МКС, пока не объявлена.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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