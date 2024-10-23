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Среда, 23 октября 2024, 23:30 мск

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Crew Dragon-8 все-таки доставит космонавта «Роскосмоса» на Землю

Фото: Роскосмос

Американский космический корабль Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, готовится к отстыковке от МКС и последующему спуску на Землю.

По данным NASA, космонавты успешно перешли на борт американского корабля, капсула которого ориентировочно утром 25 октября приводнится в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.

Расстыковка Crew Dragon-8 с Международной комической станцией должна была состояться ещё 8 октября, но переносилась из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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