Госдума проработает порядок выплат артистам-иноагентам

Госдума рассмотрит законопроект о порядке выплат россиянам творческих профессий, признанным иноагентами. Авторы инициативы предложили зачислять вознаграждения на специальный счет, который станет доступным только после выхода из-под иностранного влияния.

По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, 491 человек в России признаны иноагентами. Большинство из них живут за границей, но продолжают получать от российских компаний авторские вознаграждения. Депутаты предложили установить особый порядок использования средств от этих выплат. Документ внесут сегодня, а рассмотрение в первом чтении запланировано на следующую неделю.

«Иноагенты позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, её граждан. Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку ВСУ. Это недопустимо. Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов», – рассказал Володин в своем блоге.

Распоряжаться этими деньгами можно будет только после отмены статуса иноагента. Также предлагается зачислять некоторые выплаты в бюджет по решению суда.

«Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления на спецсчёт средств от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», – добавил Володин.

Госдума в августе сообщила о работе над запретом на монетизацию в России для музыкантов-иноагентов. Депутаты назвали абсурдом, что полученные в России деньги уходят потом на борьбу с ВС РФ и поддержку Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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