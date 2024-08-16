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В Госдуме анонсировали запрет на заработки в России для музыкантов-иноагентов

Во время осенней сессии Госдумы планируется подготовить законопроект о запрете на монетизацию в России для музыкантов-иноагентов, по-прежнему получающих доходы от трансляций в России. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн, нынешняя ситуация является абсурдом.

«Рассчитываю, что в осеннюю сессию Государственной Думы мы с коллегами обязательно займемся этой проблемой. В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины», – отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

«Принципиально важно! Речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках. В этом случае ни слушатели, ни правообладатели – не пострадают», – уточнил он.

«Если произведение не признано экстремистским и не внесено в реестры запрещенных– оно может транслироваться/скачиваться и дальше. Вот только роялти за него исполнитель-иноагент получать уже не будет», – пояснил Хинштейн.

Москва, Анастасия Смирнова

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