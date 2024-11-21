Россия отправила в Ливан груз лекарств для пострадавших

Россия отправила лекарства и продукты в пострадавший от израильских ударов Ливан. Спецборт МЧС России вылетел с 24 тоннами гуманитарной помощи.

«Самолетом Ил-76 направлены 24 тонны гуманитарного груза: продукты питания и медикаменты для населения Ливана», – говорится в сообщении МЧС России.

С начала гуманитарной миссии Россия отправила в Ливан четыре партии гуманитарного груза общем весом 100 тонн. Основную часть помощи составили продовольствие и медикаменты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube