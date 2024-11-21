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Четверг, 21 ноября 2024, 10:55 мск

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Россия отправила в Ливан груз лекарств для пострадавших

Архив, скриншот видео МЧС России

Россия отправила лекарства и продукты в пострадавший от израильских ударов Ливан. Спецборт МЧС России вылетел с 24 тоннами гуманитарной помощи.

«Самолетом Ил-76 направлены 24 тонны гуманитарного груза: продукты питания и медикаменты для населения Ливана», – говорится в сообщении МЧС России.

С начала гуманитарной миссии Россия отправила в Ливан четыре партии гуманитарного груза общем весом 100 тонн. Основную часть помощи составили продовольствие и медикаменты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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