Песков призвал другие страны ответственно отнестись к угрозе ядерной войны

Россия ждет от других стран ответственного отношения к теме ядерного оружия и рискам ядерного конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал прекратить провокации, чтобы не допустить применения ядерного оружия.

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане приложения максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию и не заниматься провокационными действиями», – сказал Песков журналистам.

После обновления ядерной доктрины глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ядерное оружие как инструмент для недопущения войны. На это же направлен новый документ.

Томас Бьюкенен из Стратегического командования Пентагона заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, но сохранят часть ядерного арсенала «для дальнейшего сдерживания потенциальных врагов США». Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что американский чиновник «не понимает, что произойдет с его страной и людьми» и «насколько изменится все» в случае нанесения ядерных ударов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube