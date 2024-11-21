Самолет МЧС вывез из Ливана граждан России и Белоруссии

Спецборт МЧС России забрал из Ливана 56 граждан России и Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства.
По указанию президента РФ Владимира Путина МЧС России продолжает эвакуацию российских граждан из Ливана в связи с регулярными воздушными атаками израильских военных.
«Самолет Ил-76 МЧС России с российскими и белорусскими гражданами и их семьями вылетел из Бейрута в Москву. В Россию прибудут 56 человек, пожелавших покинуть зону конфликта», – говорится в сообщении МЧС.
Это четвертая группа граждан РФ, эвакуированных с территории Ливана. Ранее МЧС уже вернуло в Россию около 250 человек.
Бейрут, Наталья Рязанова
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