Самолет МЧС вывез из Ливана граждан России и Белоруссии

Спецборт МЧС России забрал из Ливана 56 граждан России и Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства.

По указанию президента РФ Владимира Путина МЧС России продолжает эвакуацию российских граждан из Ливана в связи с регулярными воздушными атаками израильских военных.

«Самолет Ил-76 МЧС России с российскими и белорусскими гражданами и их семьями вылетел из Бейрута в Москву. В Россию прибудут 56 человек, пожелавших покинуть зону конфликта», – говорится в сообщении МЧС.

Это четвертая группа граждан РФ, эвакуированных с территории Ливана. Ранее МЧС уже вернуло в Россию около 250 человек.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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