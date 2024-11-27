Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа

Самолет МЧС России доставил 28 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Большую часть груза составили продукты и предметы первой необходимости, сообщила пресс-служба МЧС.

«Самолетом Ил-76 привезено 28 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, технических средств реабилитации. Спецборт доставил груз в Египет. Представители Египетского общества Красного Полумесяца передадут ее жителям сектора Газа», – пояснили в министерстве.

Это была 32-я партия гумпомощи для населения сектора Газа. С начала гуманитарной миссии Россия передала палестинцам 827 тонн гуманитарных грузов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о рисках повсеместного голода в секторе Газа на фоне «безжалостной» наземной операции ЦАХАЛ. Дипломат указал, что США блокируют все усилия Совбеза ООН по прекращению боевых действий, и призвал организацию «выйти из состояния паралича».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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