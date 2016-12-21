Ученый: на экзопланете Proxima b есть облака и растения / Первооткрыватель планеты уверен в существовании жизни на ней

Публикации за 21.12.16

Известный астроном Гиллем Англада-Эскуде, вошедший в составленный журналом Nature список 10 ученых, которые сыграли значимую роль в науке в 2016 году, назвал экзопланету, где, по его мнению, есть лед, облака и растения. Об этом он рассказал в интервью испанской государственной Службе научных новостей и информации.

«Я представляю себе Proxima b похожей на Марс, но с большим количеством льда, облаков и необычной растительностью», – сообщил ученый. За открытие ближайшей к Солнечной системе экзопланеты он и был включен в рейтинг Nature. Астроном также отметил, что поверхность Proxima b может быть покрыта океаном.

Об обнаружении Proxima b стало известно 24 августа 2016 года. Вокруг материнской звезды экзопланета вращается по почти круговой орбите на расстоянии 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров), напоминает «Лента.ру». Год на Proxima b длится 11,2 суток. Небесное тело примерно в 1,3 раза тяжелее Земли, а средняя температура его поверхности близка к нулю градусов Цельсия.

Напомним, ученые уверились в существовании условий для жизни на экзопланете Proxima b еще в октябре. Ученые из Университета Берна (Швейцария) установили, что ближайшая к нам экзопланета Proxima b по своим свойствам и размеру очень похожа на Землю и может обладать большими запасами воды, что делает ее потенциально обитаемой. Отчет об исследовании был опубликован в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые создали компьютерную модель, которая позволила с большой степенью вероятности оценить характеристики экзопланеты Proxima b. Она находится в так называемой обитаемой зоне Проксима Центавра. По словам соавтора исследования Янна Алиберта, эта экзопланета по своим свойствам и размеру очень похожа на Землю.

Как писал «Новый День», в конце августа международная группа ученых сумела обнаружить планету Проксима b, где способна существовать жизнь, и до которой можно будет добраться в недалеком будущем. Она находится на отдалении всего лишь четырех световых лет от Солнечной системы.

Ранее самой близкой к Солнечной системе планетой, на которой может быть жизнь, считалась планета Wolf 1061c, находящаяся в созвездии Змееносца. Она находится в обитаемой зоне звезды Wolf 1061, которая является красным карликом, и находится примерно в 13,7 светового года от земли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.16

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