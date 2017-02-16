Геофизики предрекли раскол США / Угроза исходит от ранее неизученного разлома в Калифорнии

Публикации за 16.02.17

Малоизученный геологический разлом на западе США под городом Санта-Барбара (южная Калифорния) может оказаться значительно опаснее, чем считалось. Такой вывод сделали геофизики Калифорнийского университета. Отчет об их исследовании опубликован в Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщил Gizmodo.

Выяснилось, что активность разлома Вентура, названного по имени близлежащего городка, может привести к катастрофическим последствиям: мощному землетрясению, цунами, а то и вовсе отделению части калифорнийского побережья. 100-километровая трещина в земной коре проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а также по дну Тихого океана. Вплоть до 80-х годов прошлого века разлом считался спокойным, а его структура не была изучена.

Для определения геометрии разлома геофизики составили компьютерную модель. В которую включили данные сейсмической активности и GPS-позиционирования. Оказалось, что составляющие Вентуру геологические пласты образуют ступенчатую структуру – подобно лестнице, – и разлом находится намного ближе к поверхности, чем считалось ранее.

«Это значит, что потенциальный источник геологического катаклизма расположен всего в нескольких милях под городами. Если землетрясение произойдет, оно будет разрушительным», – считает один из авторов исследования, адъюнкт-профессор геофизики Гарет Фарринг из Риверсайда.

Ученые прогнозируют, что разлом способен спровоцировать сотрясение почвы силой до восьми баллов по шкале Рихтера. Расположенные над трещиной в земной коре города будут разрушены, а часть побережья может отделиться от материка. Как пишет «РГ», поскольку часть Вентуры проходит под Тихим океаном, землетрясение вызовет и мощное цунами.

По данным Национальной геологической службы США, большие землетрясения на разломе Вентура происходят с периодичностью 400-2400 лет. Последнее было около 800 лет назад.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 16.02.17

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