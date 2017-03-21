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Публикации за 21.03.17

Суд лишил лицензии Европейский университет / Вуз не устранил нарушения

Суд лишил лицензии Европейский университет Вуз не устранил нарушения

Несмотря на лидирующие позиции в мониторинге эффективности вузов за 2016 год, Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) лишился лицензии на право ведения образовательной деятельности. Руководство учреждения не устранило нарушения, найденные комиссией Рособрнадзора. Член попечительского совета вуза, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин не исключил, что в случае проигрыша апелляции, ЕУСПб придется получать новую лицензию.

Проверки в одном из ведущих частных вузов страны прошли осенью прошлого года после обращения группы активистов, которых поддержал тогда депутат петербургского заксобрания, а ныне депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. В декабре Рособрнадзор приостановил действие лицензии ЕУСПб, но арбитражный суд Москвы дал время вузу на устранение нарушений.

Европейский университет нарушил правила аттестации педагогических сотрудников, также не устроило комиссию Рособрнадзора число практиков-политологов среди преподавателей вуза, пишет . При этом, несмотря на несоответствие требованиям, Минобрнауки РФ признало ЕУСПб лучшим в категориях «Научно-исследовательская деятельность» и «Финансово-экономическая деятельность».

Кроме того, Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга выявил 120 нарушений и в конце прошлого года в одностороннем порядке расторг договор аренды дворца Кушелева-Безбородко, в котором университет располагается с 1995 года. В частности, вуз не согласовал замену прогнивших оконных рам, а также сделал перепланировку, тем самым нарушив условия использования исторического здания. Между тем, руководство ЕУСПб заявило, что выделило на реконструкцию дворца 2,2 млрд рублей, треть этих денег планировали потратить на реставрацию исторической части здания.

В результате арбитражный суд аннулировал лицензию Европейского университета. Однако решение вступит в силу только после рассмотрения апелляции, об этом говорится на официальном сайте вуза. Тем временем, Алексей Кудрин на своей странице в соцсети заявил, что к качеству образования претензий нет, а если университет проиграет апелляцию, то будет получать новую лицензию.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.03.17

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