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Общество

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Публикации за 14.02.17

Частные вузы в десять раз чаще подвергают проверкам, чем государственные

Частные вузы в десять раз чаще подвергают проверкам, чем государственные

Негосударственные высшие учебные заведения гораздо чаще подвергают проверкам специалистов Рособрнадзора, чем бюджетные. При этом решение о проведении ревизии не зависит от эффективности вуза, а санкции, применяемые к нарушителям в частных университетах, зачастую значительно строже.

За прошлый год, по данным Рособрнадзора, ведомство проверило половину негосударственных учебных заведений, в общей сложности 317 вузов, и только каждый пятый государственный университет, пишет РБК. В аналитической записке, составленной сотрудниками Европейского университета, говорится, что вероятность быть наказанной за обнаруженные в ходе проверки нарушения у бюджетной организации составляет менее 1%, а у частной – 11%.

Санкции, которые применяют к нарушителям среди негосударственных вузов, также оказываются гораздо жестче. Так за серьезные недостатки в работе бюджетное учреждение скорее всего ждет отзыв аккредитации отдельных программ или закрытие филиалов. Частным вузам в этой ситуации грозит полное прекращение деятельности.

За последние два года специалисты Рособрнадзора находили нарушения 1748 раз, более половины из них в государственных образовательных учреждениях. Жесткие ограничительные меры, вплоть до прекращения работы, грозили 134 раза, из них 132 приходились на частные вузы.

Не спасают от внезапных проверок и показатели эффективности. Под угрозой лишения лицензии оказались 44 учебных заведения, признанные эффективными. Вероятность оказаться ответчиком по судебному иску надзорного органа практически не зависит от качества научно-исследовательской, образовательной, финансовой деятельности вуза.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.02.17

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