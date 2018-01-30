Благополучно забытый антибиотик поборол «неуязвимую» супербактерию

Австралийские эксперты предложили бороться с резистентными к антибиотикам бактериям с помощью препарата, изобретенного в 1970-х. В ходе исследований он оказался эффективнее, чем похожий по структуре антибиотик «последнего резерва», пишет журнал Cell Chemical Biology.

Ученые скрупулезно разобрались в свойствах октапептина, который на протяжении 40 лет оставался в тени более популярных лекарств. Ученые исследовали препарат с помощью новейших методов и пришли к выводу, что он способен новейшие антибиотики, к которым опасные бактерии уже приобрели устойчивость.

Авторы исследования сделали вывод, что октапептин «забыли» из-за обилия антибиотиков: в 1970-е в этой области работало множество исследователей, и новые препараты появлялись регулярно. Однако в последние десятилетия на рынке появляется куда меньше новых антибиотиков – их разработка требует больших технических ресурсов, при этом из-за переноса устойчивости препарат может оказаться бесполезен уже через несколько лет.

«Возрожденный» препарат ждет серия новых исследований. По словам ученых, поиск эффективных препаратов среди уже известных средств может оказаться перспективным направлением при создании новых антибиотиков. Как напоминает Naked-science.ru, ранее исследователи предложили бороться с антибиотикорезистентными возбудителями заболеваний с помощью бделловибрионов – грамотрицательных хищных бактерий.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 30.01.18

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