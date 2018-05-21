Она существует! Астрономы рассказали о трехлетних наблюдениях за 9-й планетой

В Солнечной системе существует девятая планеты. Соответствующее заявление сделала Международная группа астрономов. Они утверждают, что транснептуновый объект 2015 BP519 находится на удалении от Солнца в 55 астрономических единицы (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Об этом сообщает издание Science Alert.

Объект был обнаружен телескопом имени Виктора Бланко в Чили в рамках проекта Dark Energy Survey. Наблюдения за 2015 BP519, проводившиеся в течение 1110 дней, позволили определить характеристики орбиты объекта. Оказалось, что максимальная удаленность тела от Солнца составляет 450 астрономических единиц, а минимальная – 3.

Как писал «Новый День», о том, что гигантская, девятая по счету в Солнечной системе, планета существует, в январе 2016 года заявили ученые Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин. Само небесное тело обнаружить пока не удалось, но их теоретические расчеты говорят, что она существует и находится на куда большем удалении от Солнца, чем Плутон.

Проделанные вычисления показали, что космический объект удален от Солнце на расстояние в 90 млрд километров, то есть, в 20 раз дальше, чем Нептун (4,5 млрд километров от светила). В отличие от почти круглых орбит известных планет Солнечной системы, безымянный объект двигается по эллиптической орбите, полагают ученые, а полный оборот вокруг Солнца занимает от 10 тысяч до 20 тысяч лет.

Идея о существовании так называемой Планеты Икс, находящейся на периферии Солнечной системы, обсуждается в научных кругах уже более 100 лет. Про нее то вспоминают, то забывают. Сегодняшний ажиотаж вызван репутацией Брауна – специалиста по поиску отдаленных объектов. После того как он открыл карликовую планету Эрида в Поясе Койпера в 2005 году, год спустя, Плутон потерял статус планеты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.18

Ученые: секс в пожилом возрасте помогает сохранить память. / На МКС появится лазерная пушка. / Пуховики не убираем? Ученые вычислили, когда начнется новый ледниковый период. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»