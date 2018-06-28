Ученые предрекли неотвратимую катастрофу российской Арктике

Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в России. Их выводы основаны на данных полученных в северной части Баренцева моря. По словам исследователей, там наблюдаются резкие климатические изменения, пишет Natural Climate Change.

По словам специалистов, климату в арктическом регионе вскоре грозят решительные изменения в сторону потепления. По мнению, исследователей, климат будет схож с атлантическим. Прежде всего, отмечается в публикации, в основном этому способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает за счет таяния ледового покрова.

Баренцево море можно поделить на две части с разными климатическими условиями: холодная северная и более мягкая южная. Экосистема северной части зависит от ледяного покрова. При нормальном климатическом цикле ледяной покров тает, насыщая море пресной водой, которая зимой вновь образует ледяной покров. Ученые заявляют, что холодные воды отступают на север из-за напора теплых атлантических.

Кроме того, передает РИА «Новости», согласно исследованию, процесс потепления на Баренцевом море будет необратимым – в Арктике образовалась «горячая точка», и климатическое изменение губительно скажется на экосистеме моря.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 27.06.18

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