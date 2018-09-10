Ученые встревожены критическим потеплением в Арктике

Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С по итогам прошлого года, свидетельствуют данные Минприроды. Максимальный отрыв от нормы был зафиксирован в Восточном секторе (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07°С.

Это рекордное потепление в XXI веке. Ученые встревожены тем, что оно будет продолжаться и дальше. Это чревато серьезными последствиями, как биологическими, так и экономическими, считают эксперты. Например, если к концу века Северный Ледовитый океан практически освободится ото льда, перевозка грузов станет гораздо быстрее и дешевле, но при этом прибрежные регионы во всем мире могут оказаться затоплены.

Тревогу вызывает и то, что в 2017 году в российской Арктике выпало беспрецедентное число осадков – на 13% больше нормы. Как пишут «Известия», в докладе Минприроды отмечено, что Восточный сектор был самым теплым во все сезоны. Летом рекордная сезонная температура наблюдалась в Европейском секторе. В целом из сезонов по всей российской Арктике самой теплой в прошлом году была весна.

Повышение температуры в Арктике ведет к таянию вечной мерзлоты, что чревато разрушениями объектов инфраструктуры (влияние на несущую способность свайных фундаментов), транспортными рисками (разрушение линейных объектов) и сокращением продолжительности использования зимников. Кроме того, изменение температурно-ветрового режима влияет на рост скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики, рассказали в пресс-службе Минприроды.

Дальнейшее потепление в арктической зоне России, из-за которого в том числе Северный Ледовитый океан может растаять, действительно неизбежно, причем наиболее заметно это будет в сибирской зоне, отметил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. Он также рассказал, что увеличение нормы осадков в этом случае закономерное явление – чем заметнее повышается температура, тем больше влаги будет содержать атмосфера.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.18

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