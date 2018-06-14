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Четверг, 14 июня 2018, 12:36 мск

Новости Наука

Ученые бьют тревогу. Таяние льдов Антарктики троекратно ускорилось за 5 лет

Море Уэдделла, фото: motherboard.vice.com/NASA

Таяние льдов в Антарктике набрало рекордные темпы, свидетельствуют данные двух новых исследований. Об этом пишет британская Guardian. Так, группа ученых из Великобритании и США заявила, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет. По их данным, до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 млрд тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 млрд тонн в год.

Целью другого исследования стало прогнозирование. Эксперты заявляют, что без экстренных мер, которые необходимо предпринять уже в течении ближайшего десятилетия, из-за стремительного таяния ледников уровень Мирового океана к 2017 году может подняться на 3,5 м.

«Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин», – заявил участник одного из исследований, профессор Эндрю Шепард, передает «Интерфакс». Оба исследования были опубликованы в журнале Nature.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.18

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