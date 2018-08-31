Ученые нашли климатическую «тепловую бомбу» в водах Арктики

Климатологи бьют тревогу. Они обнаружили в нижних слоях западной части Северного Ледовитого океана значительные скопления теплой воды. По мнению ученых, ее источником служат поверхностные воды Чукотского моря, которые сильно нагреваются в последние годы, а затем смещаются в Канадскую котловину. Если теплые течения поднимутся к поверхности, они растопят ледовый покров, что обернется климатической катастрофой.

Как пишет Science Advances, в результате таяния полярных ледяных щитов количество отражаемой ими солнечной энергии сократится, что приведет к еще большему разогреву океана и повышению среднего уровня морей. Одним из наиболее уязвимых регионов считается Арктика: в ее российской части таяние ледников за последнее десятилетие ускорилось вдвое. По оценкам ученых, масса воды от растаявших льдов достигла объемов в 4,4 млрд тонн, при том что до 2010 года в океан попадало около 2,2 млрд тонн талой воды.

По оценкам группа исследователей под руководством Мэри-Луизы Тиммерманс из Йельского университета, в Канадской котловине имеется заметный вертикальный градиент солености – ближе к поверхности располагаются относительно пресные и холодные слои (их температура колеблется в зависимости от времени года), а под ними – более плотные соленые и теплые воды. Считается, что источником воды в нижнем слое служит Тихий океан, воды которого идут к котловине через Чукотское море и прибрежное течение Аляски.

Прошлые работы показали, что температура теплого компонента заметно возросла между 2003 и 2013 годом. Теперь исследователи решили расширить временные рамки анализа и посмотреть, как она менялась за последние 30 лет (с 1987 по 2017 год). Как передает N+1, выяснилось, что за охваченный период нижний слой воды в Канадской котловине потеплел почти вдвое. Кроме того, высота этого теплого слоя увеличилась примерно на 80 сантиметров.

Исследование показывает, что глобальное потепление угрожает Арктике не только путем прямого таяния льда по краям полярных шапок. По мнению климатологов, если теплый слой перемешается с верхним, более прохладным слоем, это приведет к полному таянию льда в Канадском бассейне. Согласно менее негативному прогнозу, льды сохранятся, но станут значительно тоньше. Тем не менее, это тоже плохо скажется на местных экосистемах.

Недавно американские климатологи показали связь потепления в части Арктики с более холодными зимами в Сибири. За это ответственно изменение атмосферной циркуляции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.08.18

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