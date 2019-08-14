В Кремле назвали «перебором» ужесточение правил общения ученых с иностранцами

Министерство науки и образования направило в подведомственные организации рекомендации по общению с иностранными коллегами. Представители научного сообщества раскритиковали новые правила и заявили, что они противоречит целям нацпроекта «Наука». В Кремле с документом ознакомиться не успели, но некоторые положения назвали «перебором».

Приказ «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации» был разослан в июле 2019 года. При этом документ датирован 11 февраля 2019 года.

Выдержки из приказа опубликовал «Московский комсомолец», а газета «Троицкий вариант» обнародовала сканы документа и открытое письмо министру науки и высшего образования М. М. Котюкову, написанное заведующим лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александром Фрадковым.

В рекомендациях регламентируется порядок встреч с иностранными коллегами российских ученых. В частности, руководство института, принимающее зарубежных специалистов, должно за пять суток уведомить Министерство с указанием всех российских и зарубежных участников.

Кроме того, для встречи вне стен научной организации, в нерабочее время, сотрудник обязан получить на это разрешение руководства, а после переговоров направить отчет с круглой печатью в Министерство. В нем нужно отразить основную тему беседы, а также паспортные данные всех ее участников с приложением сканов паспортов иностранцев. Примечательно, что под определение «иностранный ученый» в приказе попадают даже российские специалисты, работающие по совместительству в иностранных институтах.

Отдельный пункт гласит, что использование иностранцами на подобных встречах записывающей техники допускается только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Документ вызвал множество вопросов. Непонятно, как теперь научным организациям проводить открытые городские семинары с участием иностранных коллег. «Неужели у гостей теперь нужно требовать при входе разрешение их руководства?» – спрашивает Фрадков. «Нужно ли также запрашивать разрешение руководства, чтобы написать емейл или поговорить с иностранным коллегой по скайпу? Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?».

Также вызывает недоумение пункт с техническими устройствами. «Надо ли теперь при входе иностранца в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства?», – спрашивает министра в письме завлабораторией. Фрадков отметил, что странный приказ противоречит целям принятого нацпроекта «Наука»: создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым.

Инициативу Минобрнауки сравнили с ограничениями, существовавшими во времена СССР. Так научный журналист Ирина Якутенко в своем Facebook подчеркнула, что «наука не бывает «российской» и «иностранной», это всегда плод совместных усилий».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать новые требования заявил, что не знаком с текстом документа, передает РИА «Новости». «Если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор. Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», – заключил Песков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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