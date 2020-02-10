«Мы за открытую науку», – Минобрнауки отменило приказ об ужесточении правил контактов ученых с иностранцами

Попавший под резкую критику научного сообщества приказ Минобрнауки России, который ужесточает правила общения российских ученых с иностранцами, отменен. Об этом сегодня объявил новый глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», – цитирует министра РИА «Новости».

О приказе «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», датированном 11 февраля 2019 года, стало известно в августе прошлого года после того, как документ был разослан Минобрнауки в подведомственные организации. Согласно приказу, российские научные организации должны заранее – за пять суток, уведомить Минобрнауки о запланированной встрече с зарубежными коллегами и указать всех ее участников, как российских, так и иностранных.

Кроме того, для встречи вне стен научной организации, в нерабочее время, сотрудник обязан получить на это разрешение руководства, а после переговоров направить отчет с круглой печатью в Минобрнауки. В нем нужно отразить основную тему беседы, а также паспортные данные всех ее участников с приложением сканов паспортов иностранцев. При этом на встречи запрещается ходить в одиночку – должны присутствовать не менее двух российских ученых. Примечательно, что под определение «иностранный ученый» в приказе попадают даже российские специалисты, работающие по совместительству в иностранных институтах.

Документ вызвал множество вопросов и критику у представителей научного сообщества, заявивших, что странный приказ противоречит целям принятого нацпроекта «Наука» – создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым. Более того, инициативу Минобрнауки сравнили с ограничениями, существовавшими во времена СССР. Научный журналист Ирина Якутенко в своем Facebook подчеркнула, что «наука не бывает «российской» и «иностранной», это всегда плод совместных усилий». А в Кремле некоторые положения приказа назвали «перебором», но в то же время заявили, что необходимо проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем.

В октябре 2019 года президиум Российской академии наук (РАН) обратился к Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила контактов между российскими и иностранными учеными. «Ограничения либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы», – следует из соответствующего постановления РАН.

В конце прошлого года тогдашний глава Минобрнауки Михаил Котюков заявлял, что приказ будет усовершенствован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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