Роспотребнадзор опроверг появление на юге страны смертоносных видов комаров

Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. Ранее в федеральных СМИ распространилась информация о том, жителям России угрожают смертельные болезни и паразитические черви в связи с распространением на черноморском побережье двух новых для России видов комаров.

В частности, утверждалось, что опасные насекомые были занесены из Египта и Юго-Восточной Азии. Они якобы способны переносить вирусы денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки. «Да, в Сочи живут комары видов Aedes, которые переносят трансмиссивные инфекции. Они живут повсюду. Они всегда были в Сочи. В силу климатических особенностей региона, они не могут сами заболеть и заразить человека», – цитирует Воронкову РИА «Новости».

По словам эксперта, возбудители опасных заболеваний не имеют возможности развиться в теле местных комаров. Однако если насекомое перевезти в регион, где лихорадки распространены, оно может заболеть. В крае зарегистрированы только случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, но они единичные и зафиксированы не в Сочи, а в Краснодаре.

Воронкова подчеркнула, что черноморское побережье ежегодно обрабатывают от комаров, после чего Центр гигиены и эпидемиологии проверяет территории на наличие личинок. «Эти обработки всегда стропроцентно эффективные. Все под контролем, все комары под контролем», – заключили в сочинском Роспотребнадзоре.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 23.08.19

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