В России появились новые переносчики смертельных болезней

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни. Уже сегодня вдоль всего Черноморского побережья страны и в Крыму получили распространение их переносчики – комары двух нетипичных для России видов. Эксперты отмечают, что существует риск дальнейшего переселения этих кровососущих насекомых в Центральную Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.

По словам специалистов, комары попали на территорию России из Юго-Восточной Азии и Египта. Эксперты отметили, что эти комары являются переносчиками таких вирусов, как Денге, Чикунгунья, Зика и желтая лихорадка. По мнению ученых, причиной переселения комаров стало глобальное потепление. В дальнейшем, уточнили эксперты, при повышении температуры уже к 2050 году насекомые могут появятся даже в Швеции.

«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», – цитирует издание ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева.

Помимо этого, новые для России виды комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.08.19

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