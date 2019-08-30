Метеорологи назвали причину наводнений в Сибири и Приморье

Паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморском крае вызваны перегревом территории Китая, заявил глава Примгидромета Борис Кубай. По его словам, весной и летом на территорию КНР поступал теплый переувлажненный тропический воздух. «Этот воздух распространялся дальше и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье», – рассказал Борис Кубай.

Он отметил, что в ряде районов Приморского края выпало до 150-200% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек, но катастрофических наводнений не наблюдается, поскольку реки, которые берут начало в Сихотэ-Алине, не получали достаточно воды из-за дефицита осадков.

Как писал «Новый День», сильные ливни привели к подтоплению улиц и сходу многочисленных селей во Владивостоке. В Приморском крае ввели режим ЧС регионального характера. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 29.08.19

В Салехарде будут измерять уровень влажности мусора и температуру в баках. / В Перу обнаружили крупнейшее место массового жертвоприношения детей. / На Камчатке объявлен оранжевый уровень опасности из-за извержения вулкана. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»